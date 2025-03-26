Суд вынес приговор 23 участникам «Азова» за преступления в ДНР

Суд дал от 13 до 23 лет колонии 23 участникам «Азова» за преступления в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 участникам нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) за военные преступления в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденным назначено наказание на сроки от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 12 подсудимых выслушали приговор в зале суда, 11 «азовцев» были осуждены заочно.

По данным следствия, они весной 2022 года занимались на территории ДНР сбором информации о местах дислокации подразделений для обстрелов. Также участники нацбатальона готовили насильственный захват территорий ДНР, контролировали блок-посты. Их задержали при попытке выхода из зоны боевых действий, уточняет ТАСС.

21 марта сообщалось, что российские военные нанесли удар по группе бойцов бригады «Азов» Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике.