Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:24, 26 марта 2025Мир

Трамп рассекретил данные о якобы связи его предвыборной кампании с Россией

Трамп рассекретил данные расследования ФБР о якобы его связях с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его предвыборной кампании с Россией. Об этом следует из трансляции встречи политика с новыми послами США, пишет РИА Новости.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — подчеркнул Трамп.

Речь идет о расследовании Crossfire Hurricane, которое бюро вело в 2016-2017 годах, Однако сотрудник администрации Дональда Трампа во время подписания заявил, что некоторые данные все же останутся под грифом секретности.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс в 2016 году. При этом подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить так и не удалось.

Сам политик назвал обманом американцев доклад ФБР о его связи с Россией. По его словам, американское общество было обмануто данным документом. Также в Вашингтоне заявили, что у ФБР не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Врач рассказал об упражнениях от боли в шее при сидячей работе

    В Британии рассказали о провальном плане перевооружения Европы

    Россияне массово устремились в одну азиатскую страну

    Возлюбленная Ди Каприо снялась топлес для журнала

    Врач перечислил вызывающие проблемы в постели лекарства

    Российский командир раскрыл подробности зачистки Суджи после операции «Поток»

    В США назвали главный козырь России

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в ДНР

    Россиянам рассказали об уязвимости банковских приложений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше