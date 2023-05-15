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23:59, 15 мая 2023Мир

Трамп оценил доклад об отсутствии его связей с Россией

Трамп назвал обманом американцев доклад ФБР об отсутствии его связи с Россией
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», — возмутился он.

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13 января 2023

Ранее спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что ФБР не стоило расследовать связи Трампа с Россией. У ведомства не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика, объяснил он.

До этого Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с Россией. Подобные обвинения в свой адрес он назвал «величайшим политическим преступлением в американской истории». «Никаких сокращений!» — подчеркнул он.

В апреле 2019 года специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором утверждается, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс. Однако подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

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Марина Совина
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