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16:33, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Украина предъявила обвинения Владимиру Соловьеву по пяти уголовным статьям

СБУ заочно предъявила обвинения телеведущему Владимиру Соловьеву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СБУ обвиняет Соловьева в нарушении пяти статей Уголовного кодекса Украины, в частности, в посягательстве на территориальную целостность страны, оправдании проведения спецоперации, геноциде и действиях, направленных на насильственное свержение конституционного порядка или захват государственной власти.

В ведомстве также назвали Соловьева одним из главных рупоров Кремля и отметили, что телеведущий неоднократно призывал к ударам ядерным оружием по территории Украины. В СБУ также заявили, что планируют принять меры, чтобы привлечь телеведущего к ответственности, поскольку он находится в России.

На обвинения в том, что он угрожает ядерным оружием, Соловьев отвечал осенью 2022 года. «Я всего лишь могу шутить на эту тему. Наши официальные лица как раз все время четко отсылают к нашей доктрине, где написано об ответно-встречном ударе. И главное здесь слово "ответном". Это в американской доктрине есть превентивное использование ядерного оружия. В нашей доктрине даже и близко ничего такого нет», — объяснял свои слова о ядерном оружии ведущий. Он также добавил, что на Западе, возможно, незнакомы с политическим юмором, сатирой и иронией на российском телевидении.

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