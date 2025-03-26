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18:11, 26 марта 2025Моя страна

Уникальных карликовых гольцов обнаружили на Камчатке

В горах Камчатки ученые обнаружили древнюю популяцию гольца в ледниковом озере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arildina / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые исследовали труднодоступное озеро Авотя в горах Камчатки и обнаружили там уникальную популяцию рыбы — карликовых гольцов-мальмы. Эти древние обитатели водоема живут в изоляции со времен окончания ледникового периода и обладают особыми характеристиками, сообщает природный парк «Вулканы Камчатки».

Озеро Авотя находится в висячей ледниковой долине, на западной окраине Уксичанского вулканического района, примерно в 50 километрах от села Эссо. Из-за труднодоступности водоем ранее не изучали. Весной ученые из Камчатского государственного университета и Института проблем экологии и эволюции РАН впервые провели там комплексное исследование.

Популяция гольца-мальмы в озере Авотя уникальна: эти рыбы живут до 12 лет, но при этом весят всего около 110 граммов. Их рост идет крайне медленно — первые шесть-семь лет они накапливают жир, который затем расходуют на размножение. Интересно, что нерест у таких гольцов происходит не ежегодно, а только тогда, когда рыба наберет достаточно ресурсов.

«Для мальмы данное явление (карликовость — прим. «Ленты.ру») — редкость, впервые обнаруженное именно в реликтовых горных озерах Быстринского парка», — рассказал сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Евгений Есин.

Особенностью гольцов из озера Авотя стала их необычная пятнистость, напоминающая окраску радужной форели (микижи). Ученые пока не знают, почему у этой изолированной популяции сформировался такой окрас. Чтобы разобраться, они планируют провести молекулярно-генетический анализ. Отмечается, что не исключена разработка мер по охране вида.

Ранее стало известно, что Новосибирский зоопарк обзавелся новым постояльцем — альпакой с необычным окрасом. Главная особенность малыша — белая отметина на мордочке, напоминающая маску,

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