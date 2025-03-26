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20:34, 26 марта 2025Силовые структуры

Установлена личность отказавшегося от взятки в 665 тысяч рублей гаишника

Гаишником, отказавшимся от взятки в 665 тысяч рублей, оказался полковник Кобозев
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Гаишником, отказавшимся брать взятку в 665 тысяч рублей у московского бизнесмена, оказался 41-летний командир 2-го ОСБ ГИБДД полковник Сергей Кобозев. Личность инспектора сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, именно он отказался брать 665 тысяч рублей, которыми пытался откупиться от него владелец незаконной мигалки. Издание отмечает, что предлагаемая сумма в пять раз выше зарплаты полицейского.

Он стал руководителем 2-го спецбатальона в 2017 году, и коллеги окрестили его «самым молодым комбатом», на тот момент полицейскому было 33 года.

Подкупить Кобозева пытался предприниматель из Москвы, зарабатывающий на оказании охранных услуг и аренде элитных средств передвижения. Инспекторы ДПС остановили его микроавтобус на Новолучанской улице и потребовали объяснить, по какому праву на его автомобиле установлена синяя мигалка. Не желая расставаться со спецсигналом, мужчина предложил взятку в 665 тысяч рублей.

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