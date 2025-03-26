Россиянин попытался сохранить незаконную мигалку на авто за взятку в 665 тысяч рублей

Бизнесмен дал взятку ДПС ради незаконной мигалки и стал фигурантом дела

Российский бизнесмен стал фигурантом дела о попытке дачи взятки должностному лицу. Об этом в среду, 26 марта, сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, речь о предпринимателе из Москвы, зарабатывающем на оказании охранных услуг и аренде элитных средств передвижения. Инспекторы ДПС остановили его микроавтобус на Новолучанской улице и потребовали объяснить, по какому праву на его автомобиле установлена синяя мигалка. Не желая расставаться со спецсигналом, мужчина предложил взятку в 665 тысяч рублей.

Силовики предупредили, что дача взятки серьезное преступление, но мужчина не послушался и демонстративно оставил в автомобиле ДПС пакет с деньгами.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу автоблогера Ахмеда Венгалби, известного под ником WENGALLBI, за покушение на дачу взятки сотрудникам ГИБДД.