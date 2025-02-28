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17:15, 28 февраля 2025Силовые структуры

Задержанного за взятку сотрудникам ГИБДД автоблогера отправили под стражу

Суд арестовал на два месяца автоблогера Венгалби за покушение на дачу взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу автоблогера Ахмеда Венгалби, известного под ником WENGALLBI, за покушение на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Блогер обвиняется по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки») УК РФ.

О задержании Венгалби в Москве стало известно 27 февраля. Предварительно он, находясь в служебном автомобиле, попытался дать взятку в размере ста тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола.

Автоблогеру грозит штраф до полумиллиона рублей или восемь лет лишения свободы.

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