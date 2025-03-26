В администрации Трампа заявили о рытье ямы его советником

Politico: Администрация Трампа считает, что советник Уолтц роет себе яму

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц «роет себе яму» нежеланием признать ошибку в скандале из-за группового чата в мессенджере Signal, куда по ошибке добавили корреспондента газеты The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Люди в ярости от того, что Уолц просто не признал ошибку и не пошел дальше», — приводит издание слова представителей Белого дома.

При этом уточняется, что Трамп лично предлагал Уолтцу публично признать свою ошибку. Вместо этого тот сослался на непонимание того, каким образом репортер попал в беседу, и предложил попросить американского миллиардера Илона Маска помочь разобраться в ситуации. По данным журнала, это вызвало еще большее раздражение в окружении президента, так как это создает потенциал для дальнейших скандалов.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф устроил перепалку с членом Палаты представителей США Джимми Гомесом, когда конгрессмен спросил главу ведомства о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal. Директор разведки назвал такие вопросы оскорбительными.