Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 26 марта 2025Мир

В администрации Трампа заявили о рытье ямы его советником

Politico: Администрация Трампа считает, что советник Уолтц роет себе яму
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц «роет себе яму» нежеланием признать ошибку в скандале из-за группового чата в мессенджере Signal, куда по ошибке добавили корреспондента газеты The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Люди в ярости от того, что Уолц просто не признал ошибку и не пошел дальше», — приводит издание слова представителей Белого дома.

При этом уточняется, что Трамп лично предлагал Уолтцу публично признать свою ошибку. Вместо этого тот сослался на непонимание того, каким образом репортер попал в беседу, и предложил попросить американского миллиардера Илона Маска помочь разобраться в ситуации. По данным журнала, это вызвало еще большее раздражение в окружении президента, так как это создает потенциал для дальнейших скандалов.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф устроил перепалку с членом Палаты представителей США Джимми Гомесом, когда конгрессмен спросил главу ведомства о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal. Директор разведки назвал такие вопросы оскорбительными.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    В Европе подешевел газ

    В России задумались над адресной поддержкой застройщиков

    Российский пенсионер сдал наркоторговцев и избежал наказания

    50-летняя Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте

    Сенатор Совфеда от Тувы уйдет в отставку

    Google засекретила разработку Android

    Установлена личность отказавшегося от взятки в 665 тысяч рублей гаишника

    Рудковская раскрыла расписание сына на отдыхе на Мальдивах

    В НАТО раскрыли будущее отношений с Россией после конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше