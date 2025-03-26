Вопрос об алкоголизме главы Пентагона возмутил ЦРУ

NYT: Вопрос об алкоголизме главы Пентагона Хегсета возмутил главу ЦРУ Рэтклиффа

Вопрос о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal, в который по ошибке добавили корреспондента Джеффри Голдберга, возмутил главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В частности, речь шла о перепалке, которая возникла между член Палаты представителей США Джимми Гомесом и самим Рэтклиффом. Тот поинтересовался о возможном употреблении министром обороны спиртных напитков во время обсуждения военных операций. Сам директор ЦРУ был вызван на слушания в Конгресс, так как сам являлся участником той беседы.

«Я думаю, что это оскорбительная линия допроса — ответ "нет"», — ответил глава разведывательного ведомства.

22 января Даниэль Хегсет, бывшая невестка Хегсета, обвинила его в насилии в отношении своей второй жены и алкоголизме во время слушаний об утверждении на должность главы Пентагона. В свою очередь, он пообещал исправиться и решить проблему своей зависимости от горячительных напитков.