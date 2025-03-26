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18:27, 26 марта 2025Забота о себе

В двух популярных в России красках для волос обнаружено запрещенное вещество

Shot Проверка: в красках для волос SCHWARZKOPF и Syoss нашли токсичный альдегид
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В красках для волос двух немецких производителей Schwarzkopf Palette и Syoss Professional Performance обнаружено опасное запрещенное вещество. Об этом сообщает «Shot Проверка» в
Telegram.

В этих популярных в России красках нашли лилиаль, также известный как бутилфенил метилпропиональ. Этот токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему и может вызвать бесплодие. В 2023 году он был внесен в список запрещенных к использованию в косметике и парфюмерии компонентов.

Продукция с этим веществом в составе поступила на рынок Чехии. Главный санитарный врач республики Барбара Мацкова признала, что это является нарушением постановления Европарламента и Совета о косметических продуктах.

При этом отмечается, что в российских частных магазинах краски для волос этих брендов, в составе которых заявлен лилиаль, также продаются.

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