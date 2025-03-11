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17:30, 11 марта 2025Забота о себе

В креме от прыщей популярного французского бренда нашли опасный канцероген

Bloomberg: В креме от прыщей бренда La Roche-Posay обнаружен канцероген бензол
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В креме от прыщей популярного французского бренда La Roche-Posay найден опасный канцероген бензол. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, компания L’Oréal, которой принадлежит бренд La Roche-Posay, экстренно отзывает всю линейку средств Effaclar Duo, поскольку специалисты независимой лаборатории Valisure обнаружили в их составе перекись бензоила. Задача этого компонента — убивать бактерии и тем самым лечить акне. Однако в некоторых случаях это вещество распадается и образовывает бензол, который в больших количествах может спровоцировать развитие лейкемии (разновидность рака крови) и другие виды онкологических заболеваний.

Несмотря на заявление Агентства по охране окружающей среды США, что риск развития рака из-за использования этой косметики незначительный, компания L’Oréal сообщила журналистам, что отзывает оставшуюся партию средств и планирует работать над новой формулой продуктов для лечения акне, которые будут соответствовать стандартам.

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В материале также отмечается, что за последние четыре года эта же лаборатория уже находила бензол в кремах, дезодорантах, сухих шампунях и антисептиках брендов Clinique, Clearasil и Proactiv.

Ранее ученые назвали профессию с повышенным риском развития рака мозга. Химические соединения, используемые в огнезащитных средствах, могут повышать вероятность развития опухолей мозга у пожарных, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Cancer.

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