В Эстонии осудили гражданина России по обвинению в шпионаже

Суд Эстонии приговорил гражданина России Макарова к 15 годам колонии

Тартуский уездный суд приговорил гражданина России и Эстонии Андрея Макарова к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже и государственной измене. Об этом сообщает ERR.

«Суд счел достаточными и убедительными доказательства того, что Макаров умышленно совершил государственную измену и что его действия были основаны на мировоззренческих убеждениях», — подчеркивается в сообщении.

Как утверждается, Макаров якобы фиксировал передвижения военной техники в Латвии в срок до 2022 года и передавал данные России, а также пытался поджечь в начале 2024 года в Тарту автомобиль с украинскими номерами. Суд также обязал осужденного оплатить процессуальные расходы в размере 10,7 тысяч евро, а также компенсировать владельцу автомобиля 18,9 тысяч евро.

Ранее оборонные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии подняли вопрос о минировании границы с Россией и Белоруссией. Речь идет о нескольких полосах противопехотных и противотанковых мин.