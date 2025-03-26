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11:40, 26 марта 2025Бывший СССР

В Гагаузии начались протесты в поддержку Гуцул

В Комрате начались протесты в поддержку главы Гагаузии Гуцул
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В столице Гагаузии Комрате начались протесты в поддержку главы региона Евгении Гуцул, которую накануне арестовали на 72 часа в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от [президента Молдавии] Майи Санду. (...) Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор», — заявил на митинге перед зданием правительства Гагаузии местный активист Михаил Влах.

Отмечается, что в парламенте Гагаузии должно пройти заседание, посвященное аресту Гуцул.

Ранее стало известно, что полиция Молдавии стянула в Комрат дополнительные силы после задержания Гуцул. Замглавы Гагаузии Виктор Петров выразил предположение, что молдавские власти намерены заблокировать город.

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