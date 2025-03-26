В Гагаузии начались протесты в поддержку Гуцул

В Комрате начались протесты в поддержку главы Гагаузии Гуцул

В столице Гагаузии Комрате начались протесты в поддержку главы региона Евгении Гуцул, которую накануне арестовали на 72 часа в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от [президента Молдавии] Майи Санду. (...) Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор», — заявил на митинге перед зданием правительства Гагаузии местный активист Михаил Влах.

Отмечается, что в парламенте Гагаузии должно пройти заседание, посвященное аресту Гуцул.

Ранее стало известно, что полиция Молдавии стянула в Комрат дополнительные силы после задержания Гуцул. Замглавы Гагаузии Виктор Петров выразил предположение, что молдавские власти намерены заблокировать город.