В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

Слуцкий предложил ограничить выдачу жилищных сертификатов бывшим мигрантам

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ограничить выдачу жилищных субсидий бывшим мигрантам, передает РИА Новости.

Он выразил мнение о том, что иностранцы продолжают «паразитировать» на социальных программах, которые действуют в России. Слуцкий заметил, что по этой причине необходимо вводить ограничения на получение государственного жилищного сертификата.

«Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей», — отметил он.

Председатель ЛДПР пояснил, что мигранты, получив «правдами и неправдами» гражданство России, проворачивают хитрые схемы и получают подобные сертификаты, в то время как российские граждане ждут очереди годами.

Ранее сообщалось, что мигрант, получивший в Качканаре Свердловской области квартиру, оказался отцом-одиночкой.