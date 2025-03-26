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10:03, 26 марта 2025Россия

В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

Слуцкий предложил ограничить выдачу жилищных сертификатов бывшим мигрантам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ограничить выдачу жилищных субсидий бывшим мигрантам, передает РИА Новости.

Он выразил мнение о том, что иностранцы продолжают «паразитировать» на социальных программах, которые действуют в России. Слуцкий заметил, что по этой причине необходимо вводить ограничения на получение государственного жилищного сертификата.

«Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей», — отметил он.

Председатель ЛДПР пояснил, что мигранты, получив «правдами и неправдами» гражданство России, проворачивают хитрые схемы и получают подобные сертификаты, в то время как российские граждане ждут очереди годами.

Ранее сообщалось, что мигрант, получивший в Качканаре Свердловской области квартиру, оказался отцом-одиночкой.

ЖЗЛ
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