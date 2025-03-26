В Курской области уничтожили одну из двух переданных ВСУ редчайших британских машин

В Курской области уничтожили редчайшую британскую БРЭМ CRARRV ВСУ

В Курской области российские военные уничтожили редчайшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) CRARRV, произведенную в Великобритании. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В Курской области уничтожена редчайшая БРЭМ CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) ВСУ, которая эксплуатируется совместно с танками Challenger 2. Это одна из немногих машин, способных ремонтировать и восстанавливать эти британские танки в полевых условиях», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что всего Великобритания передала ВСУ две такие машины в 2023 году. На вооружении английской армии таких БРЭМ стоит всего 80 штук.

Ранее одну из лучших гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ) в идеальном состоянии сняли брошенной под Суджей в Курской области. Обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes до этого обращал внимание на то, что ВСУ при отступлении в Курской области бросили лучшие образцы западного вооружения.