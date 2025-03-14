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11:01, 14 марта 2025Россия

Одну из лучших гаубиц ВСУ в идеальном состоянии сняли брошенной под Суджей

WarGonzo снял на видео брошенную гаубицу ВСУ под Суджей в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Одну из лучших гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ) в идеальном состоянии сняли брошенной под Суджей в Курской области. Кадры с ней появились в Telegram-канале WarGonzo.

На представленном ролике журналист рассказывает, что в парке артиллерии спецназа «Ахмат» появилось прибавление. Он показывает оставленную украинской армией технику.

«Гаубица 777, также известная как "три топора". (...) Последний раз я видел такую технику в 2022 году, когда наши войска резкими рывками продвигались вперед — вглубь фронта. И была возможность взять позиции артиллерийские», — рассуждает военкор.

Он замечает, что гаубица американского производства и никогда не использовалась в бою. По его информации, цена нулевой техники составляет около четырех миллионов долларов.

Обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes накануне обратил внимание на то, что ВСУ при отступлении в Курской области бросили лучшие образцы западного вооружения. Так, по его информации, в российском приграничье нашли американские боевую машину пехоты Bradley, танк M1 Abrams и гаубицу M-777.

До этого проект WarGonzo сообщил, что в Курской области идет зачистка населенных пунктов вокруг Суджи.

13 марта президент России Владимир Путин объявил о полном контроле ситуации в Курской области.

ЖЗЛ
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