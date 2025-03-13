Путин заявил о полном контроле над ситуацией в Курской области

Путин: Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем

Ситуация в Курской области находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», — сказал глава государства.

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в камуфляжную форму.

13 марта оборонное ведомство заявило о полном возвращении населенного пункта под контроль российских войск.