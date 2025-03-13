Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 13 марта 2025Россия

Путин заявил о полном контроле над ситуацией в Курской области

Путин: Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ситуация в Курской области находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», — сказал глава государства.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в камуфляжную форму.

13 марта оборонное ведомство заявило о полном возвращении населенного пункта под контроль российских войск.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    Путин пересказал разговор с бойцами о Судже

    Уехавший из России знаток «Что? Где? Когда?» отказался считать москвичей людьми

    Путин оценил возможность контроля прекращения огня

    Деньги на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург возьмут в главной «кубышке» России

    Жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

    В США рассказали об истребителе «с ЦРУ в кабине»

    Путин заявил о контакте с Трампом для обсуждения перемирия

    Путин назвал нюанс в вопросе возможного перемирия с Украиной

    Путин предоставил на выбор окруженным в Курской области солдатам ВСУ два варианта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше