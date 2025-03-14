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10:09, 14 марта 2025Россия

Описана обстановка в Курской области после освобождения Суджи

WarGonzo: В Курской области идет зачистка населенных пунктов вокруг Суджи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

После освобождения Суджи в Курской области продолжается зачистка населенных пунктов вокруг города. Обстановку в регионе описал Telegram-канал WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.

По его данным, российские войска продвинулись в Заолешенке и Гончаровке. Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, безуспешно пытаются организовать оборону. При этом отмечается активность украинской артиллерии.

Кроме того, как выяснили авторы поста, продолжаются бои в районе Басовки Сумской области, где российские войска давят на оборону ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации в Курской области. По его словам, вторгнувшаяся в регион украинская группировка находится в полной изоляции.

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О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.

ЖЗЛ
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