Описана обстановка в Курской области после освобождения Суджи

WarGonzo: В Курской области идет зачистка населенных пунктов вокруг Суджи

После освобождения Суджи в Курской области продолжается зачистка населенных пунктов вокруг города. Обстановку в регионе описал Telegram-канал WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.

По его данным, российские войска продвинулись в Заолешенке и Гончаровке. Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, безуспешно пытаются организовать оборону. При этом отмечается активность украинской артиллерии.

Кроме того, как выяснили авторы поста, продолжаются бои в районе Басовки Сумской области, где российские войска давят на оборону ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации в Курской области. По его словам, вторгнувшаяся в регион украинская группировка находится в полной изоляции.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.