В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

ВС РФ уничтожили переданную Украине БРЭМ CRARRV в Суджанском районе

В Суджанском районе Курской области российские военные уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle), произведенную в Великобритании и переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Бронемашину можно назвать уникальной и редкой, так как украинские войска, по имеющимся данным, получили всего две такие машины. Да и сама Великобритания имеет не так много подобной техники.

Точная дата, место и другие обстоятельства уничтожения CRARRV на данный момент неизвестны.

CRARRV восстанавливает танки в полевых условиях

ВСУ получили две британские бронемашины в 2023 году. Одна из них попадала на видео в январе 2024 года.

CRARRV эксплуатируется совместно с танками Challenger 2. Это одна из немногих машин, которая способна ремонтировать и восстанавливать эти британские танки в полевых условиях.

Машина оснащена двумя лебедками и гидравлическим краном, способным поднимать и переносить Challenger 2. CRARRV также оснащен 7,62-миллиметровым пулеметом, а также дымовыми гранатометами.

Бронемашину разработали в компании Vickers Defence в 1985 году на базе корпуса танка Challenger 1, производят с 1988-го. Согласно имеющимся данным, ее длина 9,61 метра, ширина — 3,62 метра. Экипаж состоит из трех человек, но может вместить и еще двух человек.

CRARRV использовали в Персидском заливе, Косово и Ираке

Впервые CRARRV применили в боевых действиях накануне войны в Персидском заливе в 1991 году, в ходе операции «Гренби». Также она поддерживала танки Challenger в рамках операций британской армии в Боснии, Косово и Ираке. Также применялись в Афганистане.

В 2020 году CRARRV использовали для ликвидации последствий схода с рельсов пассажирского поезда в Шотландии.

Великобритания имеет 80 бронемашин CRARRV, еще четыре переданы Оману.