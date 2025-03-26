Косиняк-Камыш: НАТО взяло под свой контроль помощь Украине вместо США

НАТО взяло под свой контроль всю военную помощь Украине вместо США и их системы двусторонних соглашений. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.

«Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО (...) До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран», — отметил глава ведомства.

При этом Косиняк-Камыш уточнил, что теперь поставки военной техники будут проходить под контролем структур Североатлантического альянса. Прежде всего, речь идет о контроле над логистикой.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что разведка США подозревает Украину в планах затянуть вооруженный конфликт, вместо согласия на мирное урегулирование, которое для Киева будет «неудовлетворительным». При этом уточняется, что продолжение боевых действий для Киева является опасным, так как Вооруженные силы Украины истощены и уступают Армии России.