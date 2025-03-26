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13:36, 26 марта 2025Мир

Американская разведка усомнилась в скором окончании конфликта на Украине

Bloomberg: Разведка США подозревает Украину в планах затянуть конфликт
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Разведка США подозревает Украину в планах затянуть вооруженный конфликт, вместо согласия на мирное урегулирование, которое для Киева будет «неудовлетворительным». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Согласно ежегодной оценке разведки, для [президента России Владимира] Путина "позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить определенное стратегическое терпение, а для Украины уступка территории или нейтралитета России без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может спровоцировать внутреннюю негативную реакцию и будущую нестабильность"», — отмечает агентство.

При этом уточняется, что продолжение боевых действий для Киева является опасным, так как Вооруженные силы Украины истощены и уступают Армии России.

Ранее американская разведка заявила, что Россия якобы не сможет одержать «полную победу» в конфликте на Украине, но текущая ситуация на фронте сказывается в пользу Москвы. По данным разведывательного ведомства, продолжающиеся боевые действия приведут к «постепенному ослаблению позиций» Украины на поле боя, «независимо от любых попыток США или союзников навязать России свои условия».

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