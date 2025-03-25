Разведка США назвала итог конфликта на Украине

Американская разведка: Россия не сможет одержать полную победу на Украине

Россия якобы не сможет одержать «полную победу» в конфликте на Украине, но текущая ситуация на фронте сказывается в пользу Москвы. Об этом сообщается в ежегодном докладе американской разведки по оценке угроз для Конгресса США.

«Несмотря на то, что Россия не сможет достичь полной победы в конфликте (...) она сохраняет необходимый импульс, поскольку текущая ситуация на поле боя складывается в пользу российской стороны», — отмечается в документе.

По данным разведывательного ведомства, продолжающиеся боевые действия приведут к «постепенному ослаблению позиций» Украины на поле боя, «независимо от любых попыток США или союзников навязать России свои условия».

Ранее разведка США пришла к выводу, что Россия владеет инициативой в украинском конфликте и приближается к достижению выгодных для себя условий урегулирования кризиса. При этом в документе отмечается, что Москва продемонстрировала экономическую и военную стабильность, что делает ее опасным конкурентом для Вашингтона.