США назвали побеждающую на Украине сторону

Американская разведка: Россия владеет инициативой в конфликте на Украине

США считают, что Россия владеет инициативой в украинском конфликте и приближается к достижению выгодных для себя условий урегулирования кризиса. К такому выводу пришла американская разведка в своем ежегодном докладе для Конгресса.

«За 2024 год Россия заняла выгодное положение в конфликте (...) и приближается к достижению большего количества рычагов давления на Украину и ее западных союзников, которые позволят ей в ходе переговоров заставить их пойти на уступки», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что американская разведка в своем отчете пришла к выводу о том, что применение Россией своего ядерного потенциала грозит катастрофическими последствиями для США. При этом в документе отмечается, что Москва продемонстрировала экономическую и военную стабильность, что делает ее опасным конкурентом для Вашингтона.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что США и Россия на встрече в Эр-Рияде договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Стороны также приветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.