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17:42, 25 марта 2025Мир

Американская разведка оценила угрозу России для США

Американская разведка: Применение ядерного потенциала РФ грозит США катастрофой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Dmitry Serebryakov / AP

Применение Россией своего ядерного потенциала грозит катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов. Об этом сообщается в отчете американской разведки для Конгресса США, передает РИА Новости.

«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — говорится в документе.

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При этом в докладе отмечается, что Россия продемонстрировала экономическую и военную стабильность, что ее делает опасным конкурентом для США, а ее сближение с Китаем и КНДР почти неизбежно даже в случае скорейшего завершения конфликта на Украине.

Ранее газета The New York Times писала, что американская разведка затруднилась определить Россию противником или партнером США.

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