В НАТО заявили о «праве реагировать» на требования Путина

Генсек НАТО Рютте: Альянс имеет право реагировать на требования Путина

НАТО имеет «право реагировать» на требования президента России Владимира Путина, заявил генсек альянса Марк Рютте. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, что РФ в качестве условия по мирному урегулированию на Украине может потребовать от НАТО вывести войска с территории новых членов альянсов.

Рютте подчеркнул, что Путин имеет право выдвигать требования за столом переговорах, но не может говорить, как действовать альянсу. «Он может выдвигать свои требования, но мы имеем право реагировать», — отметил он.

До этого Рютте заявил, что Россия продолжает быть «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц Североатлантического альянса. По его словам, РФ вкладывает большие экономические ресурсы в развитие своей оборонной промышленности, что впоследствии повлияет на увеличение возможностей вооруженных сил страны.