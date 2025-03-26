В Петербурге продали ТЦ с вестибюлем метро

В Санкт-Петербурге продали ТЦ с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская»

В Санкт-Петербурге продали торговый центр (ТЦ), в который встроен вестибюль станции метро «Адмиралтейская». Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Росреестра.

Сделку зарегистрировали 21 марта. Продавцом здания по адресу Малая Морская улица, 4к1 стала компания «Петро Мир», а покупателем — АО «Независимая финансовая группа», владельцем которой числится собственник крупнейшей в городе сети бизнес-центров «Сенатор» Андрей Фоменко. Управляющий директор сети Дмитрий Золин подтвердил сделку, однако уточнил, что она еще не закрыта.

Финальная стоимость объекта неизвестна. Согласно оценке экспертов, ТЦ мог обойтись новому владельцу в 1,5 миллиарда рублей. Площадь пятиэтажного здания составляет почти 10 тысяч квадратов, оно было построено в 2011 году.

Ранее в Москве продали ТЦ «Наутилус» на Лубянке. Новый собственник приобрел объект с большой скидкой, разница между первоначальной и финальной ценой составила почти миллиард рублей.