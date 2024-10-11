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15:59, 11 октября 2024Экономика

Символ эпохи Лужкова в центре Москвы продали с огромной скидкой

Торговый центр «Наутилус» на Лубянке продали со скидкой в 930 миллионов рублей

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Символ эпохи Лужкова в центре Москвы — торговый центр (ТЦ)« Наутилус» на Лубянке — продали с огромной скидкой. О состоявшейся сделке сообщает РИА Новости.

Новым владельцем здания стала компания «Транскат актив», принадлежащая владельцу промышленного холдинга «Акрон» Павлу Морозову. За ТЦ площадью 6,6 тысячи квадратных метров она заплатила 1,6 миллиарда рублей — на 930 миллионов рублей меньше первоначальной цены.

Продать «Наутилус» пытались трижды. В 2023 году Росимущество выставило недвижимость на продажу за 2,53 миллиарда рублей, но покупателя найти не удалось. Затем стоимость снизили до 1,88 миллиарда рублей, а потом — до 1,6 миллиарда рублей.

Здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров неоднократно критиковали за внешний вид и влияние на архитектурный облик Лубянской площади. Проект комплекса разработал архитектор Алексей Воронцов, который на тот момент занимал еще и должность заместителя председателя Москомархитектуры.

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      Нина Ташевская
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