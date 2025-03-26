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19:22, 26 марта 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 26 и 27 марта в горах республики будет лавиноопасно. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, повреждение зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, а также перекрытие автодорог и мостов.

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В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. До 26 марта в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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