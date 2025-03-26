В работе Системы быстрых платежей произошел массовый сбой

Downdetector: На работу СБП в России поступило более 2250 жалоб

В России произошел массовый сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

К 11:15 по московскому времени на работу СБП поступило в общей сложности 2254 жалобы. На этот период пришелся пик претензий. Спустя 20 минут число жалоб стало заметно падать. К 11:35 поступили 1623 претензии.

С трудностями чаще всего сталкивались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на их долю пришлось 5 процента жалоб, а также Свердловской (4 процента), Нижегородской, Московской, Новосибирской областей и Москвы (по 3 процента). Чаще всего пользователи жаловались на некорректную работу сервиса (90 процентов претензий), сбой сайта (5 процентов) и неполадки в мобильном приложении (3 процента).

Проблемы в работе СПБ стали фиксироваться после 10:00. По данным Mash, систему могли атаковать хакеры. В результате масштабного инцидента у пользователей, в частности, возникли серьезные трудности с переводами денежных средств и пополнением баланса.

В Национальной системе платежных карт (НСПК), являющейся оператором СБП, подтвердили наличие проблем с обработкой операций. При этом другие сервисы и системы НСПК продолжают работать в штатном режиме, отметили в организации. Что касается СБП, то в настоящее время проводятся профилактика, нацеленная на устранение возникших трудностей.

Это не первый случай, когда пользователи системы массово сталкиваются с проблемами в проведении операций. В последний раз подобные трудности фиксировались в России в середине февраля 2025 года. За сутки поступило в общей сложности 3 194 жалобы. На сбои тогда чаще всего жаловались жители Санкт-Петербурга, Москвы и Самарской области, а также Республики Калмыкия и Нижегородской области.