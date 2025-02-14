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22:25, 14 февраля 2025Экономика

В работе СБП произошли сбои

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе СБП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Система быстрых платежей (СБП) работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

По данным данным портала, к 20:52 по московскому времени 308 пользователей оставили жалобу на работу сервиса в течение последнего часа. Отмечается, что всего за сутки на сбои в СБП поступило 3 194 жалобы.

Больше всего жалоб поступила из Санкт-Петербурга (6 процентов), Москвы и Самарской области (5 процентов), Республики Калмыкия и Нижегородской области (4 процента).

12 февраля пользователи из России пожаловались на сбой в работе маркетплейса Ozon. Большая часть жалоб поступила из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. «Личный кабинет лагает», «Сайт и приложение недоступны», «Нет доступа к странице Ozon с браузера Opera», — заявили пользователи в комментариях на ресурсе.

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