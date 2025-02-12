В работе Ozon произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе маркетплейса Ozon

Пользователи из России в среду, 12 февраля, пожаловались на сбой в работе маркетплейса Ozon. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Большая часть жалоб поступила из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. «Личный кабинет лагает», «Сайт и приложение недоступны», «Нет доступа к странице Ozon с браузера Opera», — заявили пользователи в комментариях на ресурсе.

Сообщения о неполадках в работе Ozon также зафиксировал портал Downdetector.su. В комментариях многие пользователи уточнили, что у них не работают сайт и приложение маркетплейса.

Во вторник, 11 февраля, россияне массово пожаловались на проблемы с доступом в TikTok. Всего было зарегистрировано более 7000 сообщений о неполадках у платформы.

