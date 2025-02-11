В работе TikTok произошел сбой

«Сбой.РФ»: Пользователи из России сообщили о неполадках в работе TikTok

В работе приложения TikTok в России во вторник, 11 февраля, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Портал зафиксировал более семи тысяч жалоб на работу TikTok. Большинство сообщений о неполадках поступили из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

«Пишет "инета нет", хотя он есть», «Ничего не работает, и пишет "нет подключения к интернету"», «Не прогружается лента», — рассказали в комментариях пользователи приложения. Позднее, около 9 часов утра по московскому времени, на портале стали появляться комментарии о том, что TikTok снова заработал.

О масштабном сбое в работе TikTok также сообщалось 25 января. Жалобы на неполадки поступали со всего мира, включая Россию. Уточнялось, что у части пользователей перестало открываться приложение, у других не загружался контент.