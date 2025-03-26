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21:46, 26 марта 2025Россия

В России назвали перемирие на Черном море победой и совместной игрой Путина и Трампа

Политолог Марков: целью перемирия на Черном море является отмена санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: White House / Globallookpress.com

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале назвал перемирие на Черном море победой президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и их совместной игрой.

По мнению эксперта, целью договоренностей является создание предлога для отмены антироссийских санкций. Он считает, что черноморскую инициативу поддержит большинство стран, поскольку она предполагает движение к миру и дает выгоду от поступления минеральных удобрений на мировые рынки, что в итоге снизит цены на продовольствие.

Кроме того, договор по Черному морю дает четкое объяснение, что отмена санкций не является уступкой Трампа России, а станет содействием США мирному процессу, добавил Марков.

«Поэтому черноморское перемирие — это победа и Путина, и Трампа. И это совместная игра Путина и Трампа», — заключил политолог.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал договоренности, достигнутые на переговорах между Россией, США и Украиной в Саудовской Аравии по черноморской инициативе. «Заключение соглашения о свободе судоходства в Черном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул он.

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