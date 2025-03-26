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21:12, 26 марта 2025Мир

ООН поприветствовала договоренности между РФ и Украиной по Черному морю

Гутерриш приветствует договоренности между РФ, Украиной и США по Черному морю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует договоренности, достигнутые на переговорах между Россией, США и Украиной в Саудовской Аравии по черноморской инициативе. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в международной организации, генеральный секретарь указал на значение торговых маршрутов из Украины и Российской Федерации для мирового рынка.

«Заключение соглашения о свободе судоходства в Черном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул он.

Ранее ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки Киева со стороны США.

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