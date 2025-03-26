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06:08, 26 марта 2025Россия

В России выступили за увеличение возраста молодежи

Академик РАН Онищенко выступил за увеличение возраста молодежи в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за увеличение возраста, до которого человек относится к молодежи. Его слова приводит РИА Новости.

«Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал он. Онищенко считает, что это решение обосновано увеличением средней и ожидаемой продолжительности жизни и изменением половозрастной пирамиды.

Академик предложил вводить изменения без административного давления, а также призвал предоставить необходимые обоснования пользы этого решения для экономики и науки.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Он подчеркнул, что речь идет о любом алкоголе, в том числе пиве.

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