В России выступили за увеличение возраста молодежи

Академик РАН Онищенко выступил за увеличение возраста молодежи в России

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за увеличение возраста, до которого человек относится к молодежи. Его слова приводит РИА Новости.

«Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал он. Онищенко считает, что это решение обосновано увеличением средней и ожидаемой продолжительности жизни и изменением половозрастной пирамиды.

Академик предложил вводить изменения без административного давления, а также призвал предоставить необходимые обоснования пользы этого решения для экономики и науки.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Он подчеркнул, что речь идет о любом алкоголе, в том числе пиве.