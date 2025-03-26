В российском городе спасли бегавшее по центру раненое дикое животное

В Амурской области спасли бегавшую по городу Свободный раненую косулю

Спасатели поймали раненую косулю, бегавшую по центру города Свободный в Амурской области. Об этом сообщила местная администрация в соцсети «ВКонтакте».

26 марта жители города заметили на площади испуганное дикое животное, которое оставляло кровавые следы и часто ложилось от усталости. Спасатели оперативно прибыли на место, но косуля от них убежала. После непродолжительной погони ее удалось поймать во дворах жилых домов.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС передали животное охотоведам, которые отвезут его в безопасное место и выпустят на волю. «Благодаря слаженным действиям спасателей и охотоведов трагедии удалось избежать», — подчеркнули в администрации.

Ранее в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. Медики прооперировали его и отправили в «Центр тигр» на реабилитацию.

