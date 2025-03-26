В российском регионе возросла численность бурых медведей

В Татарстане возросла численность бурых медведей

В Татарстане возросла численность бурых медведей, сейчас в регионе их насчитывается 70. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя Госкомитета республики по биоресурсам Рамиля Шарафутдинова.

По словам чиновника, это тенденция общероссийская. Более того, он отметил, что медведи расширяют ареал своего обитания.

Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается и у рысей. Их численность составляет порядка 100 особей.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк обзавелся новым постояльцем — альпакой с необычным окрасом. Главная особенность малыша — белая отметина на мордочке, напоминающая маску.