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07:01, 26 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Россияне массово устремились в одну азиатскую страну

«Авиасейлс»: Вьетнам стал самым растущим направлением у российских туристов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kham / Reuters

В начале 2025 года Вьетнам показал наибольший рост популярности у российских туристов по сравнению с другими зарубежными направлениями, сообщили аналитика сервиса «Авиасейлс». О предпочтениях российских путешественников специалисты рассказали «Ленте.ру».

«В начале 2025 года доля зарубежных бронирований выросла на два процентных пункта и составила 29 процентов от всех купленных авиабилетов. Наибольший рост показали азиатские направления, а лидером стал Вьетнам — число поездок в эту страну увеличилось на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год Вьетнам поднялся с 22 на 14 место среди популярных зарубежных направлений. Также заметный рост бронирований показали Китай (плюс 65 процентов), Индонезия (плюс 45 процентов) и Таиланд (плюс 41 процентов)», — сообщили эксперты сервиса.

В «Авиасейлс» уточнили, что туристы чаще выбирают Вьетнам для продолжительного отдыха — в среднем на две недели, что на неделю больше, чем в других странах. Согласно данным аналитиков, поездки бронируют заранее, за 35 дней до вылета. Кроме того, по информации экспертов, каждое десятое бронирование приходится на туристов с детьми.

«В апреле самый бюджетный перелет в Ханой из Москвы стоит от 42,5 тысячи рублей туда-обратно, а из Санкт-Петербурга — от 49 тысяч рублей», — добавили в «Авиасейлс».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 процента. Уточнялось, что выездной турпоток по 25 самым популярным направлениям из России в 2024 году достиг 17,4 миллиона поездок. При этом 88 процентов всех путешествий соотечественников, включая транзитные, пришлось на шесть стран.

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