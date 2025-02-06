Россияне в 2024 году массово устремились в шесть стран

АТОР: Количество поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 процента

Количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 процента. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что выездной турпоток по 25 самым популярным направлениям из России в 2024 году достиг 17,4 миллиона поездок. При этом 88 процентов всех путешествий соотечественников, включая транзитные, пришлось на шесть стран.

По данным АТОР, в 2024 году россияне массово устремились в Турцию (6,7 миллиона поездок), ОАЭ (1,9 миллиона), Китай (1,8 миллиона), Таиланд (1,7 миллиона), Абхазию (1,5 миллиона) и Египет (1,4 миллиона).

Ранее стало известно, что за 2024 год иностранцы стали на восемь процентов чаще приезжать в Россию. Больше других страну посещали гости из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Киргизии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Монголии.