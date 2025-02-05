Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:54, 5 февраля 2025Путешествия

Иностранцы стали чаще ездить в Россию

В 2024 году иностранцы приезжали в Россию на 8 процентов чаще
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

За 2024 год иностранцы стали на 8 процентов чаще приезжать в Россию. Такие данные приводит РБК со ссылкой на статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В течение всего прошедшего года иностранные граждане пересекли границу России с разными целями визита 16,7 миллиона раз. Чаще всего страну посещали гости из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Киргизии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Монголии.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

При этом жители европейских стран стали приезжать в Россию на 16 процентов реже в сравнении с 2023 годом. Заметнее всего сократилось число посетителей из Финляндии.

Ранее иностранные туристы признались в любви к уникальной российской природе. По данным ЦСР, помимо этого, гости из-за рубежа особенно ценят в России интересные города и достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены. Большинство опрошенных считают, что в России нужно побывать хотя бы раз в жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

      Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

      Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

      На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

      Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

      Трамп собрался обнулить доходы Ирана от продажи нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше