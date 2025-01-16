Иностранцы признались в любви к российской природе

ЦСР: Иностранцы особенно ценят в России природу и дружелюбие местных жителей

Иностранные туристы признались в любви к уникальной российской природе. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), данные которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, гости из-за рубежа особенно ценят в России интересные города и достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены. Большинство из опрошенных ЦСР считают, что в России нужно побывать хотя бы раз в жизни.

По данным исследования, 94 процента жителей Ирана, 91 процент жителей ОАЭ, 89 процентов жителей Индии, 88 процентов жителей Саудовской Аравии и 78 процентов жителей Китая и Омана рассматривают Россию как перспективное туристическое направление.

В ЦСР также отметили, что большинство иностранцев довольны российским гостиничным сервисом. Самую высокую оценку ему дали индийцы (81 процент), саудовцы (75 процентов) и оманцы (69 процентов). При этом туристы из стран Персидского залива обращают внимание и на невысокие цены на проживание.

В опросе приняли участие 7 тысяч совершеннолетних путешественников из Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Омана, которые живут в городах с населением от 100 тысяч человек, имеют доход выше среднего и путешествуют за рубежом.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли требования иностранных туристов к отдыху в России. В частности, туристы из Китая готовы пробовать русскую кухню, но не более одного раза, так как для них важно питаться привычными блюдами.

