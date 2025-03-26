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11:56, 26 марта 2025Бывший СССР

Власти Молдавии обвинили в незаконном задержании главы Гагаузии

Советник башкана Гагаузии обвинил власти Молдавии в незаконном задержании Гуцул
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул . Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Советник башкана (глава) Гагаузии Юрий Кузнецов обвинил власти Молдавии в незаконном задержании Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул было незаконным, власти Гагаузии будут доказывать свою правоту», — сообщил Кузнецов.

Во вторник стало известно о задержании Евгении Гуцул на 72 часа. Башкана доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявлены обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

Ранее сообщалось об обращении Гуцул к Трампу с просьбой отказаться от финансирования властей Молдавии, в частности правящей партии «Действие и солидарность».

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