Власти Молдавии обвинили в незаконном задержании главы Гагаузии

Советник башкана Гагаузии обвинил власти Молдавии в незаконном задержании Гуцул

Советник башкана (глава) Гагаузии Юрий Кузнецов обвинил власти Молдавии в незаконном задержании Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул было незаконным, власти Гагаузии будут доказывать свою правоту», — сообщил Кузнецов.

Во вторник стало известно о задержании Евгении Гуцул на 72 часа. Башкана доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявлены обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

Ранее сообщалось об обращении Гуцул к Трампу с просьбой отказаться от финансирования властей Молдавии, в частности правящей партии «Действие и солидарность».