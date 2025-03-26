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13:03, 26 марта 2025Бывший СССР

В Киеве мобилизовали отца-одиночку

Киевский городской ТЦК отказал отцу-одиночке в отводе от службы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевский городской ТЦК мобилизовал отца-одиночку. Об этом сообщаетTelegram-канал «Политика Страны».

«Я нахожусь сейчас в ТЦК, седьмой день мой ребенок находится с соседкой. Меня никто не выпускает, никто никаких действий не делает, беззаконие полное. Полиция ничего не делает, я десять раз вызывал полицию», — прокомментировал задержанный.

Также уточняется, что молодой человек предоставлял все необходимые для отсрочки документы. Позже киевский городской ТЦК опубликовал запись, в которой заявляется о том, что гражданин не имеет оснований для получения отсрочки, так как мать ребенка не лишена родительских прав.

Ранее сообщалось, что на Западе Украины ужесточили контроль границы из-за наплыва уклонистов.

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