Военкор сообщил о продвижении российских войск в ДНР «галопом»

Военкор Симонов: ВС России галопом продвигаются на краснолиманском направлении

Российские войска галопом продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

Он отметил, что после взятия бойцами армии России нескольких опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также неудачных попыток противника отбить их, подразделения российских сил смогли продвинуться на данном направлении.

«После занятия нами нескольких опорников и неудачных попыток противника отбить их обратно, мы смогли продвинуться еще дальше. (...) Буквально идем галопом», — написал военкор.

Ранее стало известно, что российские войска продолжили наступление в Сумской области. Как рассказал собеседник канала «Иди и смотри», бои идут в районе населенных пунктов Басовка и Журавка.