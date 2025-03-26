Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 26 марта 2025Бывший СССР

Военкор сообщил о продвижении российских войск в ДНР «галопом»

Военкор Симонов: ВС России галопом продвигаются на краснолиманском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска галопом продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

Он отметил, что после взятия бойцами армии России нескольких опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также неудачных попыток противника отбить их, подразделения российских сил смогли продвинуться на данном направлении.

«После занятия нами нескольких опорников и неудачных попыток противника отбить их обратно, мы смогли продвинуться еще дальше. (...) Буквально идем галопом», — написал военкор.

Ранее стало известно, что российские войска продолжили наступление в Сумской области. Как рассказал собеседник канала «Иди и смотри», бои идут в районе населенных пунктов Басовка и Журавка.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    ЖКХ в России призвали модернизировать

    Проклова захотела сыграть с Ефремовым после его УДО

    В России предложили чипировать домашних питомцев в обязательном порядке

    В офисах агрохолдинга «Русагро» начались обыски

    Названа настоящая причина ярости Трампа на своего советника

    Посол по особым поручениям МИД прокомментировал гибель военкора Первого канала

    Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

    Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

    Названы особенности «ядерного кошмара» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше