Военные медики рассказали о характере ранений российских солдат в зоне СВО

Медик с позывным Мур: В 80 % случаев ранения на СВО носят осколочный характер

Основным фактором поражения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) являются не пули, а артиллерийские снаряды и осколочные боеприпасы. Об этом рассказали «Ленте.ру» российские военные медики.

Военнослужащий с позывным Мур привел статистические данные, согласно которым четверо из пяти травмированных солдат имеют легкие осколочные ранения. «И если человек сразу не умер, то скорее всего все будет нормально», — добавил он.

Военный медик с позывным Док — коллега Мура — рассказал об эвакуации бойца с травматической ампутацией руки. При транспортировке у мужчины развязался жгут, он испытывал сильную боль и терял много крови. Наложить жгут повторно удалось только применив к сопротивлявшемуся раненому силу, отметил Док. «Здесь (в боевых условиях — прим."Ленты.ру") всякие методы хороши», — отметил мужчина.

Еще один военный медик с позывным Кедр рассказал, что бойцы по-разному реагируют на вид крови. При этом обстановка вынуждает членов эвакуационных групп действовать максимально решительно, подчеркнул военнослужащий. «Медики — довольно грубый народ. Помогают привести в чувства и мат, и пощечины. Невозможно тащить человека, который дергается и брыкается. Тот, кто орет, получает "люлей" по дороге», — пояснил боец.

Мур, Док и Кедр сошлись во мнении, что в реалиях современного боя важно умение бойцов самим оказать себе медицинскую помощь. Если боец не сможет выйти в «зеленую зону» самостоятельно, процесс эвакуации может затянуться до недели, заявили они.

Если кто-то 300 [был ранен — прим. "Ленты.ру"], то он должен сам себе уметь оказать первую помощь. То же самое касается и бойцов, которые находятся с ним рядом. Проблема в том, что медик частенько даже просто не может к ним подойти. Несколько сотен метров можно порой преодолевать два дня Мур Боец армии России в зоне СВО, военный медик

Ранее стало известно о бойце СВО, который выжил несмотря на тяжелое ранение и удаленность от российских позиций. Мужчину по ошибке оставили на поле боя, добраться к своим он мог только одним способом — ползком. На это у солдата ушло 12 дней, на пути через лесную чащу он встретил свой день рождения.