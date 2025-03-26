Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 26 марта 2025РоссияЭксклюзив

Военные медики рассказали о характере ранений российских солдат в зоне СВО

Медик с позывным Мур: В 80 % случаев ранения на СВО носят осколочный характер
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Основным фактором поражения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) являются не пули, а артиллерийские снаряды и осколочные боеприпасы. Об этом рассказали «Ленте.ру» российские военные медики.

Военнослужащий с позывным Мур привел статистические данные, согласно которым четверо из пяти травмированных солдат имеют легкие осколочные ранения. «И если человек сразу не умер, то скорее всего все будет нормально», — добавил он.

Военный медик с позывным Док — коллега Мура — рассказал об эвакуации бойца с травматической ампутацией руки. При транспортировке у мужчины развязался жгут, он испытывал сильную боль и терял много крови. Наложить жгут повторно удалось только применив к сопротивлявшемуся раненому силу, отметил Док. «Здесь (в боевых условиях — прим."Ленты.ру") всякие методы хороши», — отметил мужчина.

Еще один военный медик с позывным Кедр рассказал, что бойцы по-разному реагируют на вид крови. При этом обстановка вынуждает членов эвакуационных групп действовать максимально решительно, подчеркнул военнослужащий. «Медики — довольно грубый народ. Помогают привести в чувства и мат, и пощечины. Невозможно тащить человека, который дергается и брыкается. Тот, кто орет, получает "люлей" по дороге», — пояснил боец.

Мур, Док и Кедр сошлись во мнении, что в реалиях современного боя важно умение бойцов самим оказать себе медицинскую помощь. Если боец не сможет выйти в «зеленую зону» самостоятельно, процесс эвакуации может затянуться до недели, заявили они.

Если кто-то 300 [был ранен — прим. "Ленты.ру"], то он должен сам себе уметь оказать первую помощь. То же самое касается и бойцов, которые находятся с ним рядом. Проблема в том, что медик частенько даже просто не может к ним подойти. Несколько сотен метров можно порой преодолевать два дня

МурБоец армии России в зоне СВО, военный медик

Ранее стало известно о бойце СВО, который выжил несмотря на тяжелое ранение и удаленность от российских позиций. Мужчину по ошибке оставили на поле боя, добраться к своим он мог только одним способом — ползком. На это у солдата ушло 12 дней, на пути через лесную чащу он встретил свой день рождения.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Украинский министр представил новейший секретный морской дрон

    Лавров указал на необходимость диалога России и США

    Кайли Дженнер показала грудь в крошечном бикини

    Лавров сыронизировал над реакцией европейских лидеров на идею перемирия на Украине

    Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

    Зеленский рассказал о переданном США списке

    Раскрыт мотив ударов Киева по российским энергообъектам

    Ветеринар случайно проглотил вещество для усыпления собаки

    Солдат ВСУ вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше