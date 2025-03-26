Группировка «Днепр» ликвидировала ретранслятор ВСУ на затопленном корабле

Воздушно-десантные войска группировки «Днепр» ликвидировали установленный на потопленном судне ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что он использовался для расширения действия беспилотников, направленных для атак на населенные пункты на левом берегу Херсонской области.

Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» приблизился к береговой линии, а после раскрыл местонахождение комплекса. Уточняется, что запуск ракеты выполнили издалека, примерно с шести тысяч метров от места, где располагался расчет. Цель была успешно поражена.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву из Анаполиса, штат Гояс. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин.