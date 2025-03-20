Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:24, 20 марта 2025Россия

ВС России ликвидировали бразильского наемника

Рожин: ВС России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву из Анаполиса, штат Гояс. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Силву прибыл на Украину в январе 2025 года и вступил в 23-ю механизированную бригаду. Вскоре его отправили на Запорожский фронт. 10 марта группа наемника попыталась атаковать позиции Российской армии, но была уничтожена.

Ранее Рожин сообщал, что российские войска ликвидировали турецкого наемника Седана Кёка, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины. Военкор Евгений Поддубный уточнил, что Кёк работал специалистом по защите цифровых систем. Он был ликвидирован на запорожском направлении.

В феврале российские военные в ходе боя под Великой Новоселкой на юге Донецкой народной республики уничтожили группу иностранных наемников, использовавших символику ООН.

    Обсудить
    Последние новости

    США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

    В России ответили на заявление Зеленского об умирающем Крыме

    У Зеленского заметили зависимость от медиасообщества

    Появились кадры удара российского дрона по авиабазе ВСУ

    Названа причина интереса администрации Трампа к Запорожской АЭС

    Франция и Италия затянули согласование сокращенного пакета помощи на снаряды для Украины

    На Украине мобилизовали зачитавшего рэп о ТЦК мужчину

    В Швеции начали готовить элитные войска для противостояния России

    В России предположили происхождение атаковавшего Энгельс БПЛА

    Возлюбленная Тимати снялась в полотенце на голое тело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше