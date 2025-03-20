Рожин: ВС России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву из Анаполиса, штат Гояс. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Силву прибыл на Украину в январе 2025 года и вступил в 23-ю механизированную бригаду. Вскоре его отправили на Запорожский фронт. 10 марта группа наемника попыталась атаковать позиции Российской армии, но была уничтожена.

Ранее Рожин сообщал, что российские войска ликвидировали турецкого наемника Седана Кёка, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины. Военкор Евгений Поддубный уточнил, что Кёк работал специалистом по защите цифровых систем. Он был ликвидирован на запорожском направлении.

В феврале российские военные в ходе боя под Великой Новоселкой на юге Донецкой народной республики уничтожили группу иностранных наемников, использовавших символику ООН.