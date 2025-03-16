Военблогер подтвердил ликвидацию турецкого наемника ВСУ

Рожин: ВС России ликвидировали турецкого наемника Кёка

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали турецкого наемника Седана Кёка, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Бойцы ВС РФ ликвидировали турецкого наемника Седана Кёка . В ноябре 2024-го наемник был зачислен в 23-ю механизированную бригаду ВСУ», — подтвердил Рожин.

Военкор Евгений Поддубный уточнил, что Кёк работал специалистом по защите цифровых систем. Он был ликвидирован на запорожском направлении.

Ранее волонтер и общественник Владимир Синельников в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что военные преступления, включая насилие над жителями Суджи в Курской области, совершали преимущественно иностранные наемники в составе ВСУ.