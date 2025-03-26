ВСУ снова попытались прорваться к белгородскому селу

РВ: Украинские войска снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

По данным авторов поста, противник на инженерной машине разграждения попытался разминировать участок в направлении населенного пункта.

«Сегодня с раннего утра со стороны расположения противника доносились звуки движущейся тяжелой техники. Оказалось, что враг решил подвести инженерную машину разграждения для разминирования дороги и прокладки прохода на территорию России в направлении Поповки Белгородской области», — приводит канал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Ранее РВ сообщал, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка. Тогда авторы поста утверждали, что украинские солдаты пытались забросать гранатами опорники с российскими бойцами.