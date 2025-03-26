Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 26 марта 2025Россия

ВСУ снова попытались прорваться к белгородскому селу

РВ: Украинские войска снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

По данным авторов поста, противник на инженерной машине разграждения попытался разминировать участок в направлении населенного пункта.

«Сегодня с раннего утра со стороны расположения противника доносились звуки движущейся тяжелой техники. Оказалось, что враг решил подвести инженерную машину разграждения для разминирования дороги и прокладки прохода на территорию России в направлении Поповки Белгородской области», — приводит канал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Ранее РВ сообщал, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка. Тогда авторы поста утверждали, что украинские солдаты пытались забросать гранатами опорники с российскими бойцами.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    ЖКХ в России призвали модернизировать

    Проклова захотела сыграть с Ефремовым после его УДО

    В России предложили чипировать домашних питомцев в обязательном порядке

    В офисах агрохолдинга «Русагро» начались обыски

    Названа настоящая причина ярости Трампа на своего советника

    Посол по особым поручениям МИД прокомментировал гибель военкора Первого канала

    Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

    Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

    Названы особенности «ядерного кошмара» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше